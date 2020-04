Rao bán 'Thẻ chống virus' và tung tin tìm ra thuốc chữa, 2 thanh niên nhận án phạt

Quảng cáo

Theo đó, ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa xử lý trường hợp quảng cáo sản phẩm “thẻ chống virus” không có tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

Đối tượng N.B.T bị lực lượng chức năng Quảng Ninh xử phạt 10 triệu đồng.

Cụ thể, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định xử phạt 1 trường hợp là anh N.B.T. chủ hộ kinh doanh H.N.N.Đ (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) vì hành vi Quảng cáo sản phẩm “thẻ chống virus” không có tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định, mức phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, đối tượng T. đã rao bán “thẻ chống virus” với các công dụng thần thánh được giới thiệu như kháng khuẩn, “chống virus” trong 1m2 quanh cơ thể khi chỉ cần đeo loại thẻ lên người; sử dụng được với cả trẻ nhỏ, người già…

Tại Hải Phòng, ngày 9/4, UBND huyện Tiên Lãng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với 1 đối tượng do đăng tải bài viết sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID -19 lên mạng xã hội.

Đối tượng bị xử phạt là V.Đ.D. (SN 1993, cư trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). D. đăng tải lên mạng xã hội Facebook nội dung: “Đã có thuốc trị COVID, chỉ cần anh em nhiệt tình là không lo bệnh tật”.

Tại Công an huyện Tiên Lãng, D. đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi do muốn câu like trên mạng xã hội nên đã đăng tải nội dung như trên. Đây là hình thức xử phạt nghiêm minh cho những đối tượng cố ý đưa tin bài sai sự thật, câu like ảo trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Hoàng Dương - Đức Long