Rượt chém nhau ở chung cư khiến 2 người thương vong

Ngày 26/6, Công an quận 2 (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chung cư Homyland 2 (đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TPHCM) khiến ông N.V.L (45 tuổi, quản lý tổ bảo vệ chung cư) tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, có hai người đàn ông cầm hung khí chém nhau. Một người phụ nữ lao vào can ngăn. Người dân xung quanh phát hiện nhưng không thể vào can ngăn do hai người đàn ông này có hung khí.

Một lát sau, một người đàn ông được xác định là ông N.V.L bị chém gục, thương tích nặng đã tử vong sau đó. Người phụ nữ vào căn ngăn cũng bị thương.

Người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc có nghe hai người đàn ông này cự cãi to tiếng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã xuống hiện trường điều tra. Hiện Công an quận 2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Văn Minh