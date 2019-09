Sàm sỡ cô gái đứng phơi đồ, thanh niên 28 tuổi bị phạt 200.000 đồng

Quảng cáo

Nam thanh niên này, bị xử phạt hành chính về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Vào khoảng 16 giờ ngày 7/9, chị P.L (28 tuổi) đang đứng phơi đồ trước xóm trọ tại khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) thì một người đàn ông đi xe máy qua có hành động sàm sỡ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên vụ việc đã bị camera an ninh ngay tại đó ghi lại được.

Ngày 8/9, chị P.L đã đăng tải hình ảnh và thông tin với nội dung: Chiều nay tại khu vực phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ), em đang ra lấy đồ phơi thì tên này đi ngang và có hành động “sàm sỡ” em rồi bỏ chạy… lên mạng xã hội facebook.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ đã làm việc với nạn nhân, trích xuất camera và xác định Thụy là người thực hiện hành vi sàm sỡ chị L. Tại cơ quan chức năng nam thanh niên này thừa nhận hành vi của mình. Công an TP Tam Kỳ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Tân Thạnh.

Theo Công an phường Tân Thạnh hiện cô gái bị sàm sỡ cũng đã rút đơn tố cáo và Thụy đã đến gặp nạn nhân để xin lỗi.

Nguyễn Thành