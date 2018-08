Sàm sỡ đồng nghiệp bị phạt 200.000 đồng: Nạn nhân gửi đơn khiếu nại

Ngày 3/8, bà Trần Thị Thanh Hà, Phó chủ tịch Hội phụ nữ Quảng Trị cho hay Hội vừa có văn bản gửi Công an và Viện kiểm sát Quảng Trị, đề nghị xem xét lại quá trình điều tra vụ nữ công chức phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong tố cáo nam đồng nghiệp cưỡng bức tại công sở.



Đứng ở góc độ phụ nữ, bà Hà không đồng tình với mức phạt hành chính 200.000 đồng đối với nam công chức. “Tôi bất bình với hành vi như thế, phản đối và đề nghị xử lý nghiêm để ngăn chặn trường hợp tương tự”, bà Hà nói.



Một tháng trước, Hội phụ nữ Quảng Trị tiếp nhận thông tin vụ này qua báo chí và đơn của nạn nhân. Hội đã gặp nữ công chức để thăm hỏi động viên, đồng thời yêu cầu Chi hội huyện Triệu Phong bám sát quá trình giải quyết để có tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.



Cùng ngày, luật sư Trần Đức Anh thông tin nữ thân chủ đã gửi đơn khiếu nại đến nhà chức trách tỉnh Quảng Trị về việc công an huyện Triệu Phong không khởi tố vụ án hình sự. Nữ công chức cho rằng quyết định này chưa phản ánh đúng sự thật, chứa nhiều mâu thuẫn, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân.



Cô này cho rằng ở bản khai đầu tiên được nhà chức trách Triệu Phong lấy ngay sau sự việc khoảng hai tiếng, nam công chức thừa nhận dùng vũ lực cưỡng bức nạn nhân. Khi nạn nhân vùng chạy được, anh này đuổi theo ôm và đè vào tường tiếp tục thực hiện hành vi. Vì bị chống trả quyết liệt, không thực hiện được ý muốn nên anh ta trở về phòng làm việc.



Luật sư Đức Anh cho rằng bản khai đầu tiên quan trọng nhất vì gần với sự kiện diễn ra, người khai còn nhớ rõ và chưa bị tác động bên ngoài. Đồng thời, lời khai cũng phù hợp với các tình tiết do nữ nạn nhân kể lại. Nam công chức hai lần thực hiện hành vi, phản ánh ý thức muốn thực hiện đến cùng, nhưng không hoàn thành do sự chống đối quyết liệt của nữ thân chủ. Luật sư Anh kết luận nam công chức đủ cấu thành tội hiếp dâm, nhưng phạm tội chưa đạt.



Trước đó, điều tra theo trình báo của chị Loan (30 tuổi, phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong), công an huyện Triệu Phong kết luận nam đồng nghiệp “không nhằm mục đích quan hệ tình dục mà chỉ trêu ghẹo, sàm sỡ”, vì thế không đủ cấu thành tội hiếp dâm.



Nhà chức trách huyện Triệu Phong phạt hành chính 200.000 đồng với nam cán bộ vì có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, theo điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định 167/2013 với khung hình phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Sáng 21/6, thấy chị Loan ở phòng làm việc một mình, nam đồng nghiệp 39 tuổi đã dùng sức mạnh ôm, hôn và có nhiều hành động khiếm nhã. Nạn nhân cố thoát khỏi phòng nhưng bị người này ghì lại vào ghế. Ít phút sau, nữ công chức thoát ra ngoài với áo quần xộc xệch, môi bị rách, có vết lằn ở cổ và vết xước trên tay. Những nhân chứng đầu tiên cho hay chị này có tâm trạng hoảng loạn.

Theo VnExpress