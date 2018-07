San phẳng sào huyệt của hai trùm ma tuý ở Lóng Luông

Sáng 1/7, trả lời PV, một lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ cho biết chiều 30/6, việc khám nghiệm toàn bộ đường hầm, boong-ke, nhà kiên cố của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông đã hoàn tất, an toàn. Đến chiều tối, hai máy xúc đã vào hiện trường để san lấp căn nhà của Tuân.

“Chúng tôi xác định sẽ san phẳng 4 căn nhà của Tuân và đường hầm. Ngoài ra, nhà của Thuận cách đó gần 1 km cũng sẽ bị phá dỡ hoàn toàn. Chúng tôi cố gắng hoàn tất trong hôm nay”, vị này nói.

Theo quan sát của phóng viên, nhà Tuân gồm 4 căn san sát, xây dựng kiên cố như boong-ke có các cửa thông nhau. Những căn nhà này được gia cố bằng tường bê tông và nằm sát rừng. Tại căn nhà số 2 có một đường hầm sâu có 3 lối đi phía dưới.

Sau cuộc đấu súng giữa nhóm của Tuân và Thuận với công an ngày 27/6, căn nhà này bị cháy, hư hỏng. Trong khi đó, căn nhà của Thuận vẫn nguyên lành.

Trước đó, sáng 27/6, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 11 đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã bao vây sào huyệt của 2 trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, trong ngày 26/6, hơn 100 hộ dân trong bản Tà Dê đã được sơ tán đến nhà văn hóa bản Lóng Luông cách đó hơn 1 km.

Đường hầm trong "sào huyệt" của hai trùm ma túy được xây dựng kiên cố. Ảnh: Văn Chương.

Dù đã được lực lượng công an vận động, hai trùm ma túy và đồng bọn không chịu đầu hàng mà dùng vũ khí chống trả và bị tiêu diệt. Được biết, Tuân và Thuận là thành phần đặc biệt nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép 2.700 bánh heroin.

Năm năm trước, chúng về bản Tà Dê sống thường xuyên dùng súng dọa nạt người dân. Thậm chí, đám đàn em của Tuân còn manh động cầm súng đuổi theo bất cứ người lạ mặt nào dừng lạo gần ngôi nhà của hai trùm.

Thông thông tin từ cơ quan công an, tại hiện trường, lực lượng thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, khoảng 6.000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo Zing