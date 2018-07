Sáng mai công bố kết quả điều tra vụ hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên

Theo ông Đ, người thân thiếu nữ L.T.N (SN 2004, ở xã Hoàn Long, Yên Mỹ), gia đình được cơ quan điều tra thông báo 8h ngày 20/8 đến cơ quan công an huyện Yên Mỹ để thông báo kết quả điều tra bước đầu về vụ việc hai nữ sinh tử vong.

“Cách đây không lâu, cơ quan CSĐTcông an huyện Yên Mỹ thông báo tới gia đình về kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an tình tiết chấn thương sọ não dẫn đến việc cháu N. tử vong”- ông Đ. cho hay.

Cũng theo ông Đ, buổi làm việc ngày mai có công an huyện Yên Mỹ phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên và một số cơ quan chức năng khác.

Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ xác nhận và cho biết sáng mai đơn vị sẽ họp và thông báo về kết quả điều tra bước đầu vụ việc hai thiếu nữ tử vong trên địa bàn.

Trước đó, theo công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 22h22 ngày 19/6, tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) có hai nữ sinh bị tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng Công an xác định danh tính của 2 nạn nhân là Nguyễn Thị T (12 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) và Lê Thị N. (14 tuổi, ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ).

Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Tuy nhiên, do không đồng tình với kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đến 14h40 ngày 20/6 gia đình N. đã đưa xe tang chở thi thể nạn nhân đến cổng Công an huyện Yên Mỹ.

Còn gia đình nạn nhân Nguyễn Thị T. đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc từ lúc 14h45 ngày 20/6 gây ách tắc giao thông kéo dài trên đường 381 và Quốc lộ 5 (đoạn từ cầu vượt Phú Thụy, TP Hà Nội đến huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ 17h30 ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6) và có khoảng 500 người dân tham gia.

Mặc dù được chính quyền địa phương và lực lượng Công an tích cực tuyên truyền vận động, tuy nhiên hai gia đình vẫn kiên quyết không đưa thi thể các nạn nhân về nhà mai táng. Lợi dụng sự việc phức tạp, một số đối tượng quá khích đã cố tình chống đối cản trở lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ.

Các đối tượng đã kích động, hô hào mọi người giữ quan tài, không cho lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân về cơ sở y tế để khám nghiệm; một số đối tượng còn quay video, phát trực tiếp lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Ngoài ra, việc gia đình và một số quần chúng nhân dân đưa quan tài có thi thể của cháu T. ra Quốc lộ 5 gây ách tắc giao thông kéo dài là hành vi gây rối trật tự công cộng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã tạm giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn trước những hành động sai trái của mình.

Thông tin ban đầu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đang tích cực điều tra và làm rõ về cái chết của hai nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà