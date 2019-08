Sập bẫy Tập đoàn Hoàng Gia: Nạn nhân liên tỉnh bật khóc

Quảng cáo

Bắc cầu giúp các nạn nhân



Về vụ “huy động vốn” đáng nghi ngờ này, báo Tiền Phong từng có bài “Công ty tập đoàn Hoàng Gia: Dấu hiệu đa cấp biến tướng?” đăng ngày 6/4/2019, phản ánh việc nhiều người dân đã bị công ty lừa mời gọi đầu tư, sau đó “giở quẻ” khiến các nạn nhân điêu đứng, vỡ nợ, gia đình tan nát...

Nhiều nạn nhân đến báo Tiền Phong trình bày, tự nhận họ sập bẫy lừa một phần do ham lãi cao, phần nữa do cả tin khi thấy “báo đài” và video clip trên Youtube đăng bài ca ngợi doanh nhân Đỗ Thanh Tâm và Công ty tập đoàn Hoàng Gia được vinh danh, trao bằng khen trong nhiều sự kiện hoành tráng. Sau khi báo Tiền Phong đăng bài, nhiều lần Đỗ Thanh Tâm live tream khuyên các nạn nhân rút đơn tố cáo, với tên gọi tự xưng là “Tài”. Trong các video clip, “Tài” nói: “Nếu quý vị không rút đơn, Tài mà đi tù, thì quý vị cũng mất hết”.

Đỗ Thanh Tâm tự stream live khuyên các nạn nhân rút đơn. Ảnh cắt từ video clip

Cuộc gặp được tổ chức sau khi Văn phòng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên tiếp tục nhận được hàng loạt đơn thư kêu cứu của các “nạn nhân Hoàng Gia”, kèm bản photo công chứng “Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm Đỗ Thanh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia có dấu hiệu lừa đảo tài sản”, số 269/TB-ANĐT ký ngày 29/7/2019 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các nạn nhân bức xúc và nghi ngờ về nội dung Công an tỉnh cần nước ngoài tương trợ tư pháp trong Thông báo này. Lược trích thông báo: “Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành yêu cầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tương trợ tư pháp về hình sự để thu thập dữ liệu trên các website... nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả... nên ngày 27/7/2019 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm...”.

Nhận làm cầu nối để các bên cùng đối thoại, giúp dân hiểu đúng bản chất vấn đề, tự bảo vệ quyền lợi mình bằng hành động đúng quy định của pháp luật, đại diện báo Tiền Phong đã đề nghị Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk- Trung tá Lê Văn Tuấn, người ký Thông báo số 269/TB-ANĐT cử đại diện đến cung cấp thông tin, đồng thời mời luật sư Phan Ngọc Nhàn tham gia cuộc gặp mặt để tư vấn về luật pháp.

Cuộc làm việc bắt đầu lúc 8h30’. Có mặt đúng giờ, Thiếu tá Phạm Quang Việt, điều tra viên được cơ quan An ninh điều tra giao giải quyết vụ này, khẳng định Thông báo số 269/TB-ANĐT ký ngày 29/7/2019 mà dân gửi kèm đơn đến báo Tiền Phong đúng là văn bản chính thống, đã được gửi để hồi âm công dân từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các nạn nhân kể: Họ biết nhau ban đầu qua group chat Zalo do Đỗ Thanh Tâm lập, có tới mấy nghìn “nhà đầu tư” ở 20 tỉnh thành. Sau khi cả tin chuyển “tiền góp vốn” rồi nghe Đỗ Thanh Tâm thông báo tại khách sạn Victory ở Buôn Ma Thuột, là tập đoàn mất khả năng chi trả từ tháng 3/2019, họ tự lập nhóm group chat gồm khoảng 500 nạn nhân nhiều tỉnh thành, trong số đó có nhiều người bị lừa tới cả chục tỷ đồng. Ai cũng tự nhận mình đã cả tin, lại ham mức lãi cao, không phân biệt được các nguồn tin thật-giả trên mạng xã hội, thiếu hiểu biết, các cơ quan chức năng lại không mạnh mẽ cảnh báo, ngăn chặn các hoạt động công khai huy động khi đã lộ các dấu hiệu lừa đảo của tập đoàn Hoàng Gia, nên mới ra nông nỗi này.

Nước mắt muộn màng

Theo trình báo của các nạn nhân, thì hành vi lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng với chiêu bài huy động vốn với hứa hẹn trả lãi kiểu đa cấp của “băng nhóm lãnh đạo Hoàng Gia” gồm Đỗ Thanh Tâm, Đinh Xuân Thư và một số cộng sự khác đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến rất nhiều gia đình tan cửa nát nhà, tán gia bại sản. Có người mất tiền, bị thân nhân ruồng bỏ, chủ nợ đe dọa, đã tự sát. Ngoài một nữ bác sĩ được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên, còn có một nạn nhân là nam giới 65 tuổi ở Bình Phước tự tử và đã chết.

Ông Quang bật khóc khiến nhiều người khóc theo

Tại cuộc gặp ở báo Tiền Phong, 2 trong số các nạn nhân đã kết nối được liên lạc với số máy của Đỗ Thành Tâm, mở loa cho mọi người cùng nghe. Tất cả công nhận tiếng nói trả lời là của Đỗ Thành Tâm, với cách tự xưng quen thuộc là “Tài”. Với nạn nhân thứ nhất, “Tài” nói: “Hiện tại câu chuyện Hoàng Gia sẽ khép lại tới khoảng 3-4 năm sau để lo kiếm tiền trả, chứ bây giờ chưa trả được... Cái mấu chốt ở đây là vấn đề tiền. Mình hứa hẹn nhưng mà tiền nó không cho... Bây giờ sẽ có nhà đầu tư khác đứng ra hỗ trợ... Qua rằm, qua tháng cô hồn này rồi họ sẽ thông báo...”.

Khi nạn nhân thứ hai than bị Công an gọi hỏi hoài vì đã lỡ lôi kéo thêm nhiều người khác đầu tư vào Hoàng Gia, “Tài” khuyên: Anh cứ đổ hết cho Hoàng Gia đi, vì Hoàng Gia nhận tiền mà. Công an làm việc nhiều lần với Hoàng Gia rồi, mà Hoàng Gia có sao đâu? Còn ai kiện anh cũng cứ nói mấy người đó làm việc với Hoàng Gia. Họ hỏi hoài họ chán, mình cũng đâu cần nói nhiều. Tài đang ở Hà Nội, nhưng ẩn danh vì “dân theo luật rừng, mình đang nợ họ, mình phải ém...”.

Một nạn nhân kể đã bị cả gia đình "từ mặt"

“Trưởng ban liên lạc” của group 500 nạn nhân, ông Nguyễn Thành Quang đặt tập đơn kêu cứu lên bàn. Ông nghẹn ngào nói: Chúng tôi hầu hết là nông dân, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, thấy hình ảnh của Đỗ Thanh Tâm bắt tay, đứng cạnh các vị lãnh đạo, thấy truyền hình vinh danh Doanh nhân top 10 Châu Á-Thái Bình Dương, sao không tin được? Chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn thư trình báo, tố cáo, chưa thấy kẻ lừa đảo bị khởi tố thì đã nhận được thông báo tạm đình chỉ giải quyết của Cơ quan Điều tra. Nếu ở đây không làm, chúng tôi buộc phải đem 5 ký đơn này gõ khắp các cửa ở trung ương.

Ông Quang bật khóc khiến nhiều người khác cúi mặt khóc theo. Luật sư Phan Ngọc Nhàn (Đoàn Luật sư Đắk Lắk) khẳng định: Các hợp đồng vay vốn này chính là chứng cứ tập đoàn Hoàng Gia đã vay vốn, nhận tiền xong rồi cố tình trốn tránh, xù luôn không trả. Theo quy định rất rõ tại điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, đây là hành vi Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, đã có hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra cần khởi tố để truy tìm. Còn bị can, ai là người có hành vi phạm tội sẽ khởi tố tiếp, mới là cách xử lý vấn đề theo đúng các quy định pháp luật.

Cuối buổi làm việc tại báo Tiền Phong, các nạn nhân cảm ơn báo Tiền Phong đã tổ chức cuộc gặp này, cảm ơn luật sư đã tư vấn, đồng thời tiếp tục theo Thiếu tá Phạm Quang Việt sang Công an tỉnh để trực tiếp kiến nghị Cơ quan Điều tra khởi tố vụ án.

Hoàng Thiên Nga