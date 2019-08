Sau vụ bé 6 tuổi tử vong, trường Gateway thay toàn bộ xe đưa đón

Quảng cáo

Nguồn tin từ các phụ huynh học sinh cho biết, ngày 12/8, đại diện Trường tiểu học GateWay đã thông báo tới các phụ huynh về việc thành lập Ủy ban An toàn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh tại điểm trường Mầm non quốc tế Sakura Montessori và PTLC quốc tế Gateway cơ sở Cầu Giấy.



Theo đó, Trường Gateway đã chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà (đơn vị có chiếc xe bỏ quên bé Lê H.L dẫn tới tử vong). Đồng thời Công ty CP Thương mại và dịch vụ Việt H3 sẽ thực hiện việc đưa đón các học sinh.

Trường Gateway cũng khẳng định sẽ triển khai công tác rà soát các quy trình, thủ tục đón trả học sinh, an ninh trường học và sẽ có các thông báo riêng đến từng trường hợp còn thiếu ảnh/đăng ký/cam kết tự đưa đón…

Chiếc ô tô có bé trai 6 tuổi học Trường tiểu học GateWay bị bỏ quên suốt 9 giờ.

Ngoài ra, Ban giám hiệu trường Gateway còn cam kết với phụ huynh sẽ hoàn thiện hạng mục cáp an toàn cho cửa sổ lớp học nhà C & thư viện trước ngày 18/8/2019; Đã tiến hành lắp tăng cường hệ thống cửa tại các cầu thang bộ, lớp học cho tất cả các tòa nhà vào ngày 11/8/2019; tăng cường lực lượng bảo vệ vòng ngoài bắt đầu từ ngày 12/8/2019...

Trước đó, ngày 6/8, khi bé Lê H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, Trường tiểu học quốc tế GateWay (ở khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường dẫn tới tử vong.

Sáng 7/8, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo điều 128 - BLHS. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang làm việc với người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

