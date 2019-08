Sau vụ Trưởng công an xã bị bắt, lại đến vụ một công an viên tự tử

TPO - Dư luận chưa hết xôn xao sau vụ trưởng công an của xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị bắt quả tang khi đang nhận tiền thì đến chiều ngày 24/8, tại xã này lại xuất hiện vụ việc một công an viên của xã tử vong do treo cổ tự tử.