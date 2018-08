Sở GTVT Cần Thơ xác minh nhân thân thanh tra giao thông bị khởi tố

Liên quan đến việc ông Huỳnh Tấn Sĩ (37 tuổi) - Đội trưởng Thanh tra giao thông phụ trách địa bàn huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) bị khởi tố về hành vi Đánh bạc.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở GTVT Cần Thơ thông tin: “Hiện chúng tôi đang chờ văn bản điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vì khi bắt ông Sĩ không khai là TTGT mà khai ngành nghề kinh doanh tự do. Chính vì vậy quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú chỉ xác định ông Sĩ là người dân bình thường. Hiện tôi đã có văn bản gửi cho Công an quận Ninh Kiều để xác minh rõ, khi nào có thông tin đầy đủ sẽ cung cấp cho báo chí”.

Trước đó, ngày 19/8, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã khởi tố đối với Sĩ về hành vi Đánh bạc. Bị can được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Bên cạnh đó, 4 người cùng đánh bạc với ông Sĩ cũng bị khởi tố và được tại ngoại.

Theo cơ quan điều tra, ông Sĩ xin phép lãnh đạo đi sửa xe trong giờ làm việc nhưng đã cùng 4 người khác tham gia đánh bạc. Trong lúc sát phạt, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang và thu giữ hơn 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Kim Hà