Sự thật thiếu tá công an 'rút ruột' gần 1 tỷ đồng

Chiều 5/5, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị, bà Ly Kiều Vân cho hay, Ban Nội chính đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý việc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu tham nhũng 898,997 triệu đồng.

Theo Công văn số 616 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị do Phó trưởng Ban Phan Công Bình ký ngày 22/2/2019, cơ quan này nhận được báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí Công an tỉnh Quảng Trị với nội dung: “Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có hành vi gian dối trong tẩy xóa tài liệu kế toán để rút trái phép ngân sách nhà nước, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm... vì vụ lợi cá nhân, có dấu hiệu tham nhũng... Ban Chỉ đạo kiến nghị bà Mai nộp trả ngân sách nhà nước và Công an tỉnh Quảng Trị số tiền là 898,997 triệu đồng (Trong đó: Nộp trả ngân sách nhà nước 251,281 triệu đồng do xuất toán và nộp trả Công an tỉnh Quảng Trị 647,716 triệu đồng do thu hồi)”.

Theo Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị, sau khi nghiên cứu các kết luận thanh tra của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và các báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 28/2, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị để rà soát lại việc thực hiện Kết luận Thanh tra của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Qua làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo: “Về cơ bản, các nội dung kết luận thanh tra đã thực hiện. Song đến nay vẫn còn 2 kiến nghị thanh tra chưa được thực hiện (mặc dù thời hạn thực hiện kết luận là đến hết 28/2/2019). Đó là bà Mai chưa nộp trả ngân sách Nhà nước 251,281 triệu đồng (xuất toán), chưa nộp trả Công an tỉnh 647,716 triệu đồng (thu hồi) và chưa viết bản kiểm điểm các cá nhân theo kết luận thanh tra”.

Trước vấn đề nêu trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo chuyển các kết luận thanh tra nêu trên đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị để thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả kiểm sát với Thường trực Tỉnh ủy. “Hiện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này”, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh Quảng Trị Ly Kiều Vân nói.

Chiều 5/5, Đại tá Trần Đức Việt-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, sai phạm của Thiếu tá Mai diễn ra trong thời gian từ 2013-2016. Lúc phát hiện sự việc, Công an tỉnh đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và tiến hành thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra đã kỷ luật cách chức Đội trưởng Đội vật tư kỹ thuật đối với Thiếu tá Mai và chuyển người này về làm Phó Giám đốc nhà công vụ (thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh).

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo chuyển các kết luận thanh tra liên quan dấu hiệu tham nhũng của Thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Mai-nguyên Đội trưởng Đội vật tư kỹ thuật, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Trị đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị để thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả kiểm sát với Thường trực Tỉnh ủy. “Hiện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này”, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh Quảng Trị Ly Kiều Vân nói. Công văn số 616 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị)

Hữu Thành