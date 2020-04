Sự thật thông tin 'nạn nhân vụ giao cấu với trẻ em bị chém trên đường'

Quảng cáo

Ngày 25/4, Công an TPHCM đã thông tin ban đầu liên quan nạn nhân vụ "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" bị chém ở huyện Bình Chánh (TPHCM).

Theo Công an TPHCM, vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" tại huyện Bình Chánh do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang thụ lý điều tra.

Tối 23/4, bà Nguyễn Thị Thơm (tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng con gái là N.T.B (sinh năm 2005, là nạn nhân vụ án) đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh trình báo về việc bị người lạ chặn đường, rạch tay.

Cụ thể bà Thơm và con gái trình báo lúc 11 giờ cùng ngày, trên đường từ nhà ra công ty làm việc, N.T.B bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy dùng vật nhọn rạch 2 vết thương trên bắp tay trái sau đó bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét.

Đến chiều ngày 24/4, qua làm việc lấy lời khai, N.T.B thừa nhận vết thương trên tay là do tự dùng vật nhọn rạch vào tay mình, không phải bị người khác gây thương tích như trình báo ban đầu.

Văn Minh