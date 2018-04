Sức khỏe trung tá bị chém khi nổ súng trấn áp kẻ chặt xác hiện ra sao?

Liên quan đến vụ Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng công an phường 3, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) bị đối tượng giết người Nguyễn Thanh Tâm chém đứt lìa 2 đốt bàn tay phải, theo các bác sĩ BV Chợ Rẫy, hiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định.Trước đó, sáng 9/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Minh (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp) trong tình trạng có vết thương đứt đầu ngón tay số 4, 5 (ngón út và áp út) bàn tay phải và vết thương ở cánh tay dài khoảng 12cm.Bệnh nhân được phẫu thuật đóng mõm cụt 2 ngón 4, 5 bàn tay phải; đồng thời làm sạch, khâu vết thương cánh tay và nẹp bột. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định.Như đã thông tin, trước đó vào khoảng 17 giờ 50 ngày 7/4, trên đường Vườn Hồng thuộc khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc, người dân hốt hoảng phát hiện một xác chết không đầu nên liền báo cho công an.Công an TP.Sa Đéc có mặt tại hiện trường tìm được phần đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 25m, nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn (SN 1959, ngụ khóm 3, P.3, TP.Sa Đéc).Lần theo vết máu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1970, ngụ khóm 3, P.3, TP.Sa Đéc). Khi phát hiện lực lượng công an, nghi phạm liền cầm 2 con dao đóng cửa cố thủ trong nhà, đến khi lực lượng công an xông vào bắt giữ thì nghi phạm dùng dao chống trả khiến Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 bị nghi phạm này chém đứt lìa đốt ngón tay út và áp út cùng 1 vết thương sâu vào bắp tay.Trung tá Minh được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để nối ngón tay, tuy nhiên bác sĩ cho biết không nối được mà phải tháo 2 khớp lóng tay.Còn đối tượng Tâm nhanh chóng bị khống chế, tước hung khí ngay sau đó.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh