Tài xế gây tai nạn liên hoàn làm nhiều người thương vong lĩnh án 9 năm tù

Ngày 17/5, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án Nguyễn Thái Dương (38 tuổi, thường trú tỉnh Hậu Giang) là tài xế điều khiển xe khách 29 chỗ từ Hậu Giang lên Bình Dương gây tai nạn liên hoàn lĩnh án 9 năm tù.

Trong đó, Dương bị phạt 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ và 1 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức (tổng cộng là 9 năm tù).

Ngoài ra, Nguyễn Thái Dương và ông Trần Thanh Giống (chủ xe khách) liên đới phải cùng bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án này số tiền hơn 500 triệu. Trong đó với hai bé gái bị tông chết hai người này phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 400 triệu đồng.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận xảy ra ngày 13/2/2017. Tài xế Dương đã sử dụng bằng giả để điều khiển xe khách gây tai nạn liên hoàn , tuy nhiên trong một thời gian dài, cơ quan CSĐT Công an TX. Dĩ An nơi xảy ra tai nạn không khởi tố vụ án. Sau đó, vào ngày 6/2/2018 Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố và bắt giam Dương.