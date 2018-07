Tài xế “khiếp” côn đồ

Liên tiếp các vụ hành hung lái xe

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, đại diện nhà xe Hưng Long, có trụ sở ở thành phố Đồng Hới: Việc côn đồ đánh tài xế của họ trên địa bàn huyện Lệ Thủy gần như diễn ra thường xuyên. Gần chục tài xế phải nhập viện, hiện vẫn còn 2 tài xế chưa thể xuất viện vì thương tích quá nặng.

Mới đây nhất, vào sáng sớm 28/7, một xe du lịch Hưng Long vừa đến địa bàn huyện Lệ Thủy thì bị một nhóm côn đồ chặn trước đầu xe, sau đó xông lên đánh tài xế xây xẩm mặt mày, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/7, tài xế Lê Hùng Cường và Phạm Văn Tân sau khi chở khách thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi đổ khách xuống vãn cảnh chùa Hoàng Phúc, họ điều khiển xe du lịch BKS 29B - 14540 vào cây xăng Dương Thủy (Lệ Thủy) thì bị một nhóm côn đồ hơn 20 đối tượng, dùng đá ném vỡ kính xe. Nhóm côn đồ này còn lao lên xe, lôi 2 tài xế xuống thay nhau đấm đá túi bụi, khiến họ trọng thương nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Nhóm côn đồ còn lấy đi của 2 tài xế một dây chuyền vàng 2 chỉ, đồng hồ đeo tay và một số tư trang khác.

Cũng theo Nhà xe Hưng Long, ngày 25/7, tài xế Nguyễn Quang Năm cùng phụ xe Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Toàn điều khiển xe du lịch 29B - 60967, từ Lệ Thủy về thị trấn nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy) thì bị nhóm côn đồ khoảng 20 đối tượng lao vào phá xe, đánh 3 anh này bị thương nhiều chỗ. Cùng ngày, tại xã Dương Thủy khi một xe du lịch khác của Hưng Long đến đón khách hợp đồng du lịch thì cũng bị 20 đối tượng khác đánh phủ đầu.

Ngày 22/7, tài xế Phạm Anh Tuấn cùng phụ xe Nguyễn Văn Công đang điều khiển một xe 29B - 08308 chở khách du lịch thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chùa Hoàng Phúc, khi đang đỗ xe trước chùa Hoàng Phúc thì một nhóm thanh niên rất đông lao vào gây sự, hăm dọa cả du khách sau đó bỏ đi. Đến chiều, xe vào cây xăng xã Dương Thủy đổ xăng, cũng 20 đối tượng nói trên gây gổ từ sáng lao vào phá xe, nhào lên đánh tới tấp khiến cả 2 phải đến cơ sở y tế điều trị. Cùng ngày này một xe khác mang BKS 29B - 60679 đang vào thị trấn nông trường Lệ Ninh thì bị một nhóm thanh niên 20 người manh động lao vào đánh tài xế rất dã man.

Càng trình báo càng bị đánh?

Các tài xế bị đánh đều đã có đơn trình báo công an xã Dương Thủy, công an thị trấn Lệ Ninh, công an thị trấn Kiến Giang, công an huyện Lệ Thủy. Tuy nhiên, sự việc vẫn không được giải quyết, càng viết đơn họ càng bị đánh. Đặc biệt hơn, trong 1 clip mà nhà xe Hưng Long gửi cho PV Tiền Phong cho thấy, trong lúc xe Hưng Long đang bị một nhóm côn đồ chặn xe, đòi hành hung, các tài xế gọi cho Công an huyện Lệ Thủy. Công an huyện này cử nhóm cảnh sát đến, thay vì xử lí nhóm côn đồ, một viên CSGT lại đi kiểm tra giấy tờ xe Hưng Long. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong, viên cảnh sát này rời đi, các tài xế đã năn nỉ nhờ viên cảnh sát này dẫn họ ra khỏi địa bàn huyện Lệ Thủy vì sợ bị đánh. Tuy nhiên, các tài xế đã không được hỗ trợ.

Theo Thượng tá Bùi Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ngày 22/7, ông nhận được cuộc điện thoại của một du khách trong đoàn khách của Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân thuộc Bộ Công An thông báo về việc xe của đoàn bị nhóm côn đồ gây rối khi tham quan nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chùa Hoàng Phúc. Mặc dù không thuộc lĩnh vực phụ trách, nhưng trong buổi giao ban ngày 27/7, ông Thanh đã đề nghị Phòng cảnh sát hình sự và Công an huyện Lệ Thủy xử lí dứt điểm vụ việc, không thể để tình trạng này kéo dài.

Hoàng Nam