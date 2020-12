Tài xế Lexus dương tính ma túy khai ‘hút thuốc lào nhầm cỏ Mỹ’

Quảng cáo

Ngày 16/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 21h45 ngày 15/12, tổ công tác do đại uý Phan Trọng Duyệt làm tổ trưởng, đại uý Đỗ Việt Lâm và đại uý Tô Ngọc Anh làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình hướng Hà Nội đi Ninh Bình đã dừng kiểm tra ô tô Lexus mang BKS 18A-075.XX.Tại chốt kiểm tra, nam tài xế được xác định là Phan Quốc V. (SN 1993, ở Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Người này được xác định dương tính với ma túy.Theo trung tá Phùng Đức Hưng – Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, bước đầu V. khai nhận là chủ quán game, trong lúc hút thuốc lào đã bị nhầm thành cỏ Mỹ của khách để lại.Với vi phạm trên, tài xế V. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và bị tạm giữ ô tô Lexus 7 ngày theo Nghị định số 100 của Chính phủ.Cũng theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên dán Tân Sửu 2021, trong tối cùng ngày đơn vị đã lập biên bản và tạm giữ nhiều ô tô vi phạm giao thông tại cao tốc trên.

Thanh Hà