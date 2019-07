Tài xế taxi Vinasun bị thanh niên cứa cổ qua nguy kịch

Quảng cáo

Chiều 20/7, bác sĩ Nguyễn Tri Thức- Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận tài xế Trần Văn Đại, 40 tuổi ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai- lái taxi hãng Vinasun bị cứa cổ vào tối 19/7 đã qua nguy kịch.

Theo lời kể của bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy, khoảng 21 giờ ngày 19/7 khi đang đỗ xe ở đường số 1, cạnh công viên Phú Lâm, quận Bình Tân, TP HCM thì một thanh niên gọi xe chở về thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau khi anh Đại chạy tới địa bàn thị trấn Bến Lức, hành khách này đề nghị rẽ vào khu dân cư Hoàng Long thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức, rồi dùng dao cắt vào cổ anh Đại để cướp xe. Anh Đại chạy được một đoạn thì dừng xe kêu cứu. Lúc này nam thanh niên tung cửa bỏ trốn.

Anh Đại sau đó được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức sơ cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm.

Xe taxi mang số hiệu 9167 do tài xế Đại cầm lái bị đối tượng cứa cổ- ảnh NLĐ

Sáng 20/7, Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an huyện Bến Lức truy xét hung thủ đã cố sát hại anh Đại.

Theo bác sĩ Thức, anh Đại nhập viện trong tình trạng có vết thương ở vùng cổ phải, tụ khí mô mềm vùng cổ, gãy xương móng và rách cơ ức đòn chũm. “Hiện bệnh nhân đã tiếp xúc được, ăn uống được và vết thương không chảy máu”- bác sĩ Thức cho hay.

Ngọc Lâm