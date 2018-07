Tài xế xe ôm bị khách kẹp cổ, quật ngã để cướp

Trước đó, khoảng hơn 6h ngày 17/6, sau khi nảy sinh ý định cướp xe ôm để lấy tiền tiêu xài. Chiến chuẩn bị 1 đoạn gỗ dài 50 cm và 1 dây thừng dài 1,5 m cho vào ba lô rồi mang theo người.

Chiến thuê ông Đỗ Văn C., Chiến chở từ khu vực đường Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) đến khu vực ngã tư Canh (thuộc quận Nam Từ Liêm) với giá gần 200.000 đồng. Dọc đường đối tượng đổi ý, yêu cầu ông C. đưa tới một địa điểm khác để gặp bạn. Tuy nhiên khi tới khu vực bãi đất vắng ở phố Thị Cấm (quận Nam Từ Liêm), Chiến lại yêu cầu bảo dừng xe để gọi điện thoại.

Nghi ngờ thái độ của khách, ông C. đòi tiền nhưng Chiến nói quên mang ví rồi nhân lúc tài xế xe ôm không để ý, đối tượng dùng tay kẹp cổ và quật ngã nạn nhân xuống đất. Nạn nhân hô hóa, kêu cứu và may mắn được các cán bộ chiến sĩ công an phường Xuân Phương đang tuần tra kiểm soát gần đó ứng cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng sau đó đã đưa hai người về trụ sở làm việc. Theo cơ quan công an, Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Phong