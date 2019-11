Tạm giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia

Quảng cáo

Công an TPHCM đang tạm giữ hai đối tượng gồm Trần Việt Linh (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp) và đối tượng Lê Ngọc Thịnh (SN 1977, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán chất ma tuý.



Qua quá trình điều tra, tối 18/11, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM phát hiện, bắt quả tang Linh và Thịnh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ là 2 bánh Heroin.

Lê Ngọc Thịnh bị công an bắt khi đang mua bán ma tuý.

Tiến hành kiểm tra phương tiện của các đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ 15 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp trên xe ô tô của Thịnh cùng một số lượng ma túy dạng Ketamine tại nơi ở của Linh.

Theo cơ quan công an, Thịnh và Linh nằm trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia, qua khu vực tỉnh An Giang về TPHCM tiêu thụ mà Công an TPHCM đã triệt phá vào tháng 4/2019 (bắt 02 đối tượng, thu giữ 21 bánh Heroin và 5 kg ma túy tổng hợp).

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngô Bình