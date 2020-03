Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ nhóm thanh niên đập phá nhà dân trong đêm

Quảng cáo

Cả hai nghi phạm bị bắt giữ trong một khách sạn ở Khánh Hòa rồi di lý về Đà Nẵng.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào tối 26/2, một nhóm thanh niên ngang nhiên cầm hung khí lao vào nhà ông N.Đ.T trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đập phá. Ông T. và người thân đang ăn cơm phải chạy trốn vào phòng và khóa chặt cửa.

Nhóm thanh niên đập phá nhà cửa, phương tiện của nhà ông T. rồi bỏ đi ngay sau đó. Sự việc được ông T. điện thoại báo Công an phường Mỹ An. Một người thân của ông T. bị thương phải nhập viện do lúc chạy va vào cửa.

Lực lượng công an có mặt tại nhà ông T để điều tra vụ việc. Ảnh: CT

Xác định vụ việc đập phá nghiêm trọng nên Công an quận Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương vào cuộc điều tra và truy bắt nhóm côn đồ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng Lâm, Khánh bước đầu thừa nhận hành vi đập phá tài sản, công an đang truy xét những đồng phạm còn lại trong vụ hủy hoại tài sản này.

Được biết, ông T. hiện là giám đốc một công ty bất động sản lớn trên địa bàn. Thời gian qua, công ty của ông T. đang có xảy ra tranh chấp liên quan đến đất đai tại một số dự án ở Quảng Nam.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thành