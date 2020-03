Tạm giữ 2 người đốt pháo đỏ đường ở đám cưới tại Hà Nội

Quảng cáo

Tại cơ quan công an, An khai đã cùng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại xã Phù Lỗ) đốt pháo tại đám cưới tổ chức ngày 1/3 tại xã Phù Lỗ. Sau tiệc cưới, An di chuyển về Lào Cai. Khi biết lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc, An đã trốn khỏi nơi ở.



Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn An để điều tra, làm rõ về hành vi ‘‘Gây rối trật tự công cộng“.

Nguyễn Văn An (trái ảnh) và Trần Văn Khang tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự Trần Văn Khang (SN 1979) để điều tra về hành vi ‘‘Gây rối trật tự công cộng‘‘.

Trong quá trình điều tra, Khang khai còn một người nữa tham gia đốt pháo cùng mình. Tuy nhiên, khi cảnh sát triệu tập, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trần Văn Khang còn khai đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, chuyển về nơi tổ chức đám cưới. Sau đó, Khang rải pháo ra đường và treo dọc rạp cưới, đốt trước và sau khi đón dâu. Theo lời khai của Khang, bản thân đã mua 3 bánh pháo, mỗi bánh dài 15m, với tổng số tiền 4,3 triệu đồng.

Hình ảnh pháo nổ đỏ đường quốc lộ tại rạp cưới ở Sóc Sơn ngày 1/3.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video về một đám cưới ở xã Phù Lỗ có rải pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà và dọc 2 bên lối đi, rồi đốt để chúc mừng. Hình ảnh được một đơn vị chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới ghi lại bằng nhiều thiết bị ghi hình chuyên dụng.

Trong video thể hiện, người đàn ông trung niên rải cuộn pháo lớn thành nhiều dãy trước cổng rạp cưới, ven quốc lộ. Dây pháo tép dài hàng chục mét được treo trong rạp. Sau đó, pháo được châm lửa đốt nổ, khói trắng bốc nghi ngút khiến các phương tiện di chuyển qua đây ùn ứ, giao thông tê liệt. Ngoài ra, vào buổi tối, nhiều quả pháo hoa được bắn lên trên cao.

Dây pháo tép dài hàng chục mét trong hôn trường.

Video, hình ảnh lan truyền trên mạng khiến dư luận bức xúc vì hành động đốt pháo gây ảnh hưởng tới nhiều người, nguy cơ xảy ra cháy nổ.

