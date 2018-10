Tạm giữ 5 đối tượng từ miền ngoài vào Tiền Giang cho vay trả

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 9h ngày 23/10 công an TP.Mỹ Tho phối hợp công an xã Trung An bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà ở ấp 3, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Trần Văn Hạnh (SN 1981, ngụ đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng) làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm Hoàng Duy Tùng (SN 1992, 12/6D/380 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), Phạm Văn Long (SN 1991, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng), Bùi Văn Hoà (SN 1989, ngụ xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) và Vũ Văn Trường (SN 2002, ngụ phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) đang ở tại đây cùng Hạnh.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp, nhiều bộ hồ sơ vay tiền gồm có giấy CMND, giấy phép kinh doanh, sổ hộ khẩu… Bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận từ miền ngoài vào Tiền Giang sinh sống và hoạt động cho vay trả góp, phương thức cho vay 5 triệu đồng thì mỗi ngày người vay tiền phải đóng cho nhóm này 200 ngàn đồng và phải đóng đủ trong vòng 30 ngày. Người vay không cần thế chấp tài sản, khi muốn vay tiền thì người vay chỉ cần có giấy CMND hoặc sổ hộ khẩu.

Tang vật bị cơ quan công an tạm giữ.

Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra giải quyết vụ việc. Cũng tại đây, qua test nhanh nhóm đối tượng 5 người thì có 3 người dương tính với chất ma tuý. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều tang vật có liên quan để điều tra xử lý theo qui định.

Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũng ra thông báo, ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy liên hệ cơ quan CSĐT công an TP.Mỹ Tho theo số điện thoại 0913.76.44.55 cung cấp thêm thông tin để cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng theo qui định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Đức Thịnh