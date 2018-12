Tạm giữ hàng chục xe máy 'đi bão' mừng chiến thắng của Việt Nam

Ngày 7/12, lãnh đạo Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08, Công an TPHCM) cho biết, trong đêm qua, rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những trường hợp 'đi bão' sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 78 vụ vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Trong đó, tạm giữ 58 xe máy các loại, xử lý 20 vụ tụ tập theo đoàn để 'đi bão'.

CSGT TPHCM túc trực trên đường trong đêm qua. Ảnh Văn Minh

Ngoài ra, CSGT xử phạt các trường hợp khác như không đội mũ bảo hiểm (28 trường hợp); đi vào đường cấm, đường ngược chiều (6 trường hợp); vi phạm nồng độ cồn (4 trường hợp); kiểm tra hành chính (5 trường hợp) và lỗi khác (9 trường hợp)...

Trước trận bán kết lượt về, trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08, Công an TPHCM) cho biết, lực lượng CSGT TPHCM đã triển khai nhiều kế hoạch đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho thành phố.

Trước tình hình người hâm mộ đốt pháo sáng xuống đường ăn mừng, sử dụng xe máy, xe ba gác chở quá số người quy định, nẹt bô, rú ga, đua xe trái phép...ông Phong nhấn mạnh, lực lượng thi hành công vụ sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này.

Văn Minh