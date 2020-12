Tạm giữ hình sự 8 đối tượng vụ 50 ‘dân chơi’ bay lắc trong quán bar Infinity

Quảng cáo

Theo cơ quan công an, 8 đối tượng bị tạm giữ gồm gồm: Lê Hồng Quân (SN 1988, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ) để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; Trần Tuấn Anh (SN 1995, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ), Phạm Đình Dũng (SN 1993, trú tại Khương Mai, Thanh Xuân), Nguyễn Tá Tùng (SN 1994, trú tại Hữu Hòa, Thanh Trì), Nguyễn Tá Sinh (SN 1990, trú tại Hữu Hòa, Thanh Trì), Nguyễn Anh Tú (SN 1997, trú tại Thổ Quan, Đống Đa), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm), Nguyễn Văn Trọng (SN 1987, trú tại Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Trước đó, khoảng 0h30 ngày 12/12, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra hành chính tại quán bar Infinity (địa chỉ số 45 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.



Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ 12,5 viên nén, 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 6 điếu cần sa.

Tổ công tác đã lập biên bản và đưa 59 đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ. Tiến hành test nhanh xác định có 50/59 đối tượng dương tính với ma túy. Kết quả giám định số tang vật thu được là 4,639 gam MDMA, 8,017 gam, Ketamine, 1,371 gam cần sa.



Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thanh Hà