Tạm giữ hình sự người đàn ông say rượu lái ô tô tông 2 người thương vong

Ngày 23/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, ở xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.Trước đó, khoảng 21h đêm ngày 17/4, tại tuyến đường qua phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên xảy ra vụ tai nạn thông giữa xe ô tô và 2 người phụ nữ đang đi bộ tập thể dục cùng trú ở phường Hội Hợp dẫn đến thương vong, lái xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.Qua trích xuất camera, Công an TP Vĩnh Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa. Tại cơ quan Công an, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Theo đó, vào tối 17/4, Hòa đến nhà bố mẹ vợ ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương dùng cơm và uống một vài chén rượu. Đến gần 21h, Hòa điều khiển xe ô tô BKS 30E-174.30, nhãn hiệu Huyndai Grand i10, màu trắng, chở theo 2 con ra về.Khi đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai do không chú ý quan sát và phóng nhanh nên đi vào đoạn đường có ổ gà, Hòa đánh rơi điện thoại xuống sàn xe ô tô rồi cúi người xuống nhặt điện thoại. Do thiếu quan sát, Hòa đã điều khiển xe ô tô đâm trúng 2 người phụ nữ đang đi bộ hất văng lên vỉa hè, còn xe ô tô bị vỡ kính trước và mất ốp gương chiếu hậu bên phải.Vì quá hoảng hốt và lo sợ, Hòa tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy về TP Phúc Yên rồi đưa 2 con về nhà, sau đó Hòa điều khiển xe bỏ trốn xuống Hà Nội. Sáng hôm sau, Hòa mang xe ô tô đến một Gara ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) để sửa chữa.Trưa 20/4, Hòa nhận được điện thoại của gia đình về việc Công an TP Vĩnh Yên đến nhà làm việc, xác minh quá trình đi lại của Hòa. Biết không thể trốn thoát, Hòa đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liên trình diện.Cũng với hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, đối tượng Vương Thanh Hiếu (SN 1983, ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương) vừa bị Công an TP Vĩnh Yên khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 24/3 tại ngã tư giao cắt giữa đường Chu Văn An với đường Mê Linh thuộc địa phận phường Liên Bảo làm 1 người đàn ông tử vong. Điều đáng nói, Hiếu điều khiển phương tiện khi đã sử dụng bia rượu.Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà