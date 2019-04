Tạm giữ khẩn cấp nghi can dâm ô với 3 bé lớp 1 ngay tại trường

Ngày 26/4, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác của gia đình các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên vào cuộc điều tra. Kết quả xác minh cho thấy trước đó ông Thành đã có hành vi dâm ô với 3 học sinh khác học cùng lớp với con mình.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/4, khi chở con trai đang học lớp 1 tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thuộc khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) tới trường.

Tại đây, y thấy 3 bé gái tên N., A. và V. (đều cùng 7 tuổi; là bạn học cùng lớp với con của Thành) nên nảy sinh ý định giở trò đồi bại với các bé. Y đã dùng tay nựng má và sờ vào vùng kín 3 nạn nhân rồi bỏ ra ngoài.

Khi về nhà, N. kể lại vụ việc bị ông Thành sàm sỡ tại lớp cho mẹ là chị Trương Thị T. nghe. Ngay hôm sau, chị T. đã đến trường tìm gặp Thành để nói chuyện. Tại đây, ông này thừa nhận đã thực hiện hành vi và mong mẹ của bé N. bỏ qua. Không chấp nhận, chị T. đã đến Công an phường Mỹ Hòa tố giác Thành.

Hiện tại, lực lượng chức năng TP Long Xuyên đang đưa các bị hại đi khám chuyên khoa để phục vụ công tác điều tra.

Kim Hà