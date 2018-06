Tạm giữ nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an

Tối 21/6, Công an TPHCM đã tạm giữ một thanh niên vì tình nghi gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM vào chiều qua 20/6. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lưu thông trên một tuyến đường thuộc địa bàn phường 1, quận 10.

Hiện trường vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Hiện các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM và Công an quận Tân Bình vẫn đang khẩn trương đấu tranh, làm rõ nguyên nhân, động cơ của đối tượng.Trước đó như thông tin đã đưa, khoảng 14h10 chiều 20/6, nhiều người dân sống ở đường Trường Chinh (phường 12, quận Tân Bình) hốt hoảng khi nghe 2 tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy đến xem thì thấy trước trụ sở Công an phường 12 có một xe máy vỡ nát, phía bên trong trụ sở công an, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, đồ đạc bị hư hỏng.