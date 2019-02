Tạm giữ nghi can tàng trữ vũ khí quân dụng

Trước đó, vào lúc 3h45 ngày 4/2, tại ngã 4 Phan Chu Trinh, Vũ Tùng, phường 2 quận Bình Thạnh tổ công tác 363 quận Bình Thạnh trong lúc đi tuần phát hiện Dũng (có 1 tiền án về sử dụng vũ khí quân dụng trái phép) điều khiển mô tô mang BKS 59H1 – 20189 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Số đạn của nghi can Dũng bị tạm giữ

Tổ công tác giữ 1 khấu súng dạng Rulo và 21 viên đạn cao su, 6 viên lắp sẵn trong súng, 15 viên bên ngoài, 1 bịch ni lông có đựng ma túy đá bên trong và 2 giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an cấp cho Công ty TNHH TM Softech (địa chỉ 128 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Giấy hướng dẫn sử dụng có đóng dấu treo của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng – Nhà máy Z113.

Dũng từng có tiền án sử dụng vũ khí quân dụng trái phép

Hiện công an quận Bình Thạnh đang lập hồ sơ xác minh làm rõ nguồn gốc súng và các giấy tờ liên quan.

Đình Du