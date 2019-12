Tạm giữ nữ giúp việc cầm chân dốc ngược, quăng vứt bé một tuổi

Quảng cáo

Ngày 9/12, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành bé gái 13 tháng tuổi.

Trước đó, anh Hoàng Anh Tú (SN 1992, trú tại TP Vinh, Nghệ An) làm đơn tố cáo bà Doan vì đã có hành vi bạo hành con gái mới 13 tuổi. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra xác minh.

Theo trình bày của anh Tú, anh thuê bà Doan về làm giúp việc tại gia đình thông qua một công ty ở TP Vinh vào ngày 6/11, mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Tối ngày 4/12, anh cùng vợ đi ra ngoài nên để con gái 13 tháng tuổi cho nữ giúp việc trông coi. Khoảng 1h sau vợ chồng anh về thì con đã ngủ, bà Doan nói cháu bé có khóc.

Đến sáng hôm sau, khi đến cơ quan làm việc, vợ anh Tú mở camera để xem lại thì phát hiện bà Doan có những hành động bào hành con gái mình.

Hình ảnh bà Doan cầm chân bé gái dốc ngược

Trong clip ghi lại hình ảnh bà Doan cầm ngược chân cháu bé rồi ném xuống giường, không dừng lại tiếp đó người phụ nữ còn dùng hai tay giữ lấy chân và dốc ngược đầu bé xuống đất rồi lắc qua lắc lại.

Bức xúc trước hành động của nữ giúp việc, hai vợ chồng anh Tú đã về nhà hỏi lại thì bà Doan phủ nhận việc bạo hành bé. Tuy nhiên khi cho xem clip bà Doan mới thừa nhận sự việc.

Sau đó, vợ chồng anh Tú cho người này nghỉ việc, đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Công an TP Vinh. Ban đầu bà Doan khai nhận do cháu bé không chịu ngủ, khóc nhiều, càng dỗ càng khóc to hơn nên trong phút tức giận mới hành động như vậy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Hoài Nam