Tạm giữ thầy giáo bị nghi dâm ô nhiều học sinh ở Sài Gòn

Ngày 15/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ ông Hùng (28 tuổi, giáo viên trường tiểu học T.X) để làm rõ nghi án dâm ô nhiều học sinh.

Dâm ô 10 nữ sinh?

Theo nội dung tố cáo từ chị Nga (dì ruột của bé Thảo, nạn nhân được cho là bị thầy Hùng dâm ô), thầy giáo này đã có hành vi sờ soạng thân thể các nữ học sinh trong lớp do Hùng chủ nhiệm suốt thời gian dài.



Bé Thảo (9 tuổi) học lớp do thầy này chủ nhiệm từ lớp 3 đến lớp 4. Thời gian gần đây, em hay sợ hãi đến lớp, mỗi sáng thường xuyên kiếm cớ để xin không đi học, hoặc đến lớp thì than đau bụng để được về. Tuy nhiên, Thảo vẫn không kể bất kỳ chuyện gì cho dì nghe.



Ngày 12/4, thầy Hùng đột nhiên tìm đến nhà gặp chị Nga. “Thầy dặn tôi là nếu cháu Thảo về nhà có kể xấu về thầy thì mong phụ huynh đừng có tin, thầy chỉ dạy học thôi chứ không làm gì các cháu hết”, chị Nga kể.



Nghi ngờ, chị Nga tìm cách hỏi bé Thảo. Chị bàng hoàng khi nghe bé kể rằng em cùng với ít nhất 9 bạn nữ khác bị thầy Hùng sờ soạng ngực, mông, thậm chí ép các em chạm vào bộ phận nhạy cảm.

Biết chuyện, chị Nga lập tức tố cáo hành vi của ông Hùng đến Hiệu trưởng trường Tiểu học T.X. Nhà trường hẹn trong vòng 10 ngày sẽ làm rõ sự việc. Tuy nhiên, không thể chờ đợi hơn nữa, dì của bé Thảo quyết định tố cáo sự việc đến công an xã. Nhận định sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc. Ngày 19/4, cơ quan này đã mời thầy Hùng lên làm việc.



Vụ việc rất nghiêm trọng

Anh Hải (phụ huynh của một học sinh khác) cho biết con gái anh kể bị thầy giữ lại một lần trong lớp và sờ soạng. Anh và bé cũng đang làm việc với nhà trường và cơ quan điều tra để làm rõ sự việc.



Chị Nga cho biết ban đầu bé Thảo chỉ kể bị thầy sờ soạng một lần ở mông. Sau đó chị cứ tìm cách khéo léo để hỏi thì bé kể thêm nhiều hành vi khác của thầy giáo kia.



Trưa 15/6, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Hội Bảo vệ quyền trẻ em) đã xuống Hóc Môn gặp phụ huynh của các bé nghi vấn bị thầy giáo Hùng xâm hại. Luật sư Nữ cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng và Hội Bảo vệ quyền trẻ em sẽ vào cuộc, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các bé.



“Vụ việc này theo tôi là rất nghiêm trọng bởi hành vi của một người thầy giáo như vậy là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, theo lời kể của các bé gái đã bị thầy Hùng xâm hại trong một thời gian dài, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Những vụ việc như thế này cần phải nhanh chóng điều tra và xử lý rốt ráo”, luật sư Nữ nói.



Hiệu trưởng nói gì?

Phóng viên tìm đến trường Tiểu học T.X, nơi thầy Hùng giảng dạy và cũng là nơi các em đang theo học. Một góc giữa khuôn viên trường gây chú ý với tấm bảng có dòng chữ: “Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng để bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại, lạm dụng và tổn thương về tinh thần, thân thể khi trẻ ở trường và gia đình”.



Thầy Huỳnh Minh Vân (Hiệu trưởng) cho biết nhà trường biết được sự việc ngay khi chị Nga phản ánh. Ngay lập tức, Ban giám hiệu (BGH) trường đã mời phụ huynh lên làm việc và tạm đình chỉ công việc giảng dạy của thầy Hùng, bố trí giáo viên khác đứng lớp.



Trước phản ánh của phụ huynh rằng phía nhà trường có hẹn 10 ngày để giải quyết sự việc, thầy Vân cho biết: “Thời điểm phụ huynh tố cáo chỉ cách ngày học sinh thi 5-6 hôm, cơ quan công an có thông tin việc điều tra có thể ảnh hưởng việc học nên nhà trường đề nghị phụ huynh chờ học sinh thi xong. Quan điểm nhà trường là sai tới đâu nhận trách nhiệm tới đó chứ không có chuyện bao che”.



Lớp ông Hùng chủ nhiệm có 55 học sinh, trong đó có 29 học sinh nữ. Theo thầy Vân, trong suốt 2 năm ông Hùng làm chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh luôn yêu mến người này. Ngay đến việc ông này tiếp tục quản lý lớp cũng là do phụ huynh chủ động đề xuất.



Hiệu trưởng trường T.X cũng cho biết trong trường có gắn 4 camera để theo dõi hoạt động. Vụ việc được phản ánh vào hôm 18/4, sau đó trường cũng đã trích xuất dữ liệu để phục vụ việc điều tra.



*Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

