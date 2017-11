Tạm ứng 50 triệu bồi thường vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong là quá nhỏ

Liên quan tới việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình chưa bồi thường cho 8 gia đình nạn nhân tử vong do chạy thận xảy ra 6 tháng trước, trao đổi với Tiền Phong ngày 15/11, luật sư Lê Văn Trung - Công ty luật hợp danh Đông Nam Á cho biết, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 591 – Bộ luật Dân sự và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trách nhiệm của gia đình là liệt kê và chi tiết hóa những khoản thiệt hại mà gia đình đã bỏ ra như: tiền hòm, tiền hương, tiền nến, tiền khăn tang, tiền đào huyệt, tiền thuê xe chở đi chôn… Đây chỉ là khoản tiền mà gia đình muốn phía bệnh viện khắc phục trước.

Do luật cho phép các bên được thỏa thuận nên đề nghị này của các gia đình nạn nhân là hoàn toàn phù hợp. Về số tiền yêu cầu là 250 triệu đồng, 8 gia đình có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại của họ từ 250 triệu đồng trở lên để yêu cầu mức này cho phù hợp.

Cụ thể: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định; Tổn thất về tinh thần. Từ đây, các gia đình sẽ liệt kê chi tiết, cộng lại để ra số tiền cần để yêu cầu bồi thường.

Cũng theo luật sư Lê Văn Trung, bệnh viện lấy lý do các gia đình chưa cung cấp hóa đơn để từ chối bồi thường là không hợp lý và phù hợp với thực tiễn. Bởi các khoản tiền nến, hương, khăn tang, thuê người đào huyệt, thuê phông màn bát đũa để phục vụ đám ma… khó có được hóa đơn.

Đối với các vụ việc này, phía cơ quan điều tra cũng tiến hành thu thập các chi phí như chi mai táng do đó đây cũng là căn cứ để yêu cầu bệnh viện bồi thường mà không cần hóa đơn. “Việc tạm ứng hỗ trợ trước cho mỗi gia đình 50 triệu hay bao nhiêu thì luật không có quy định. Nhưng với ý kiến của tôi thì số tiền này là quá nhỏ so với thiệt hại mà các gia đình phải gánh chịu. Số tiền này mới chỉ tương đương với số tiền mai táng. Do đó, việc tạm ứng trước cho mỗi hộ gia đình số tiền 50 triệu là chưa thỏa đáng”, luật sư Lê Văn Trung nói.

Trước đó, ngày 13/11 xuất hiện thông tin cả 8 gia đình có nạn nhân chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tử vong nhưng chưa được nhận tiền bồi thường sau gần 6 tháng xảy ra sự cố với lý do gia đình chưa thể xuất trình hóa đơn tài chính việc ma chay.

Theo các gia đình nạn nhân, mức bồi thường 250 triệu đồng bao gồm hỗ trợ tổn thất tinh thần, chi phí mai táng. Những gia đình có con dưới 18 tuổi sẽ tính khoản riêng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đưa ra các mức đền bù khác nhau, thấp nhất trên 136 triệu đồng, cao nhất 242 triệu đồng kèm theo yêu cầu các gia đình phải cung cấp những hóa đơn cùng với chi phí mai táng. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý với cách tính này bởi mọi người mất là như nhau, không thể căn cứ vào độ tuổi, tình trạng bệnh để tính toán mức đền bù.

Tiếp đó, phía bệnh viện đề nghị hỗ trợ trước phí mai táng, còn các khoản khác tính sau. Gia đình các bệnh nhân không đồng ý, với lý do “các khoản kia biết đến bao giờ mới được lấy?”. Hiện nay gia đình 8 nạn nhân tiếp tục gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo Sở Y tế Hòa Bình, hóa đơn ở đây không phải là hóa đơn đỏ, chỉ là chứng từ hoặc giấy tờ vì nếu không có bệnh viện khó quyết toán số tiền này vì không có cơ sở. Trước mắt, bệnh viện dự kiến tạm ứng hỗ trợ trước mỗi gia đình 50 triệu đồng để lo các chi phí này. Còn lại phải chờ phán quyết của tòa án.

Điều 591 - Bộ luật dân sự quy định: Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định.

Minh Đức - Nguyễn Hoàn