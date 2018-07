Tận thấy kíp nổ, mìn tự chế của nhóm khủng bố tấn công trụ sở công an

Chiều 5/6, tại trụ sở Công an TPHCM diễn ra họp báo thông tin vụ bắt các đối tượng có liên quan đến vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM) vào chiều 20/6 vừa qua.

Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng có liên quan gồm: Các bị can về tội khủng bố bao gồm Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam; các bị can về tội mua bán trái phép chất nổ gồm Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Khắc Sinh Nhật.