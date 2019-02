Táo tợn cướp tiền sòng bầu cua ngày Tết

Ngày 10/6, Công an thị xã Hương Thủy tiến hành dựng lại hiện trường vụ án cướp giật tài sản của một sòng bầu cua, đồng thời, tiếp tục xác minh điều tra để có biện pháp xử lý hành vi đánh bạc của các đối tượng liên quan.

Trước đó, vào chiều ngày 7/2 (mồng 3 tết Kỷ Hợi), do thiếu tiền tiêu xài nên Trần Rin (SN 2000, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) rủ Ngô Tá Trọng (SN 2001, trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) đi cướp giật tài sản của người chơi bầu cua.

Rin dùng xe gắn máy hiệu Wave màu đen mang BKS 75G1 – 260.10 đèo Trọng từ xã Thủy Thanh đến đường Nguyễn Duy Cung (thuộc phường Thủy Phương). Sau khi bàn bạc và phân công Trọng đứng cảnh giới, Rin đảm nhiệm việc trực tiếp đến tiếp cận một sòng bầu cua, giả vờ chơi rồi ra tay cướp giật tài sản của chủ sòng rồi cùng nhau tẩu thoát.

Cụ thể, tại ngã ba đường Nguyễn Duy Cung - Nguyễn Văn Chư (phường Thủy Phương), Rin và Trọng dừng xe ven đường, sau đó đi bộ đến hàng bầu cua cách đó không xa do các bà Phạm Thị Búp (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1968, ngụ Hương Thủy) cùng làm chủ sòng.

Rin giả vờ chơi một vài ván và quan sát thấy bà Búp cất tiền trong túi xách kẹp giữa hông và đùi. Rin ra hiệu cho Trọng ra xe nổ máy chờ sẵn, còn mình ra tay giật túi xách của bà Búp, rồi cả hai cùng lên xe máy tẩu thoát.

Cướp được túi xách của bà Búp bên trong có hơn 26 triệu đồng, Rin và Trọng chạy về thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh. Sau đó, cả hai tên cướp đến các tiệm cầm đồ trên đường An Dương Vương (Huế) và phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) dùng hơn 11 triệu đồng vừa cướp giật được để chuộc lại một xe gắn máy và 3 điện thoại.

Quá trình vào cuộc điều tra, Công an thị xã Hương Thủy xác định Rin và Trọng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 10/2, công an đã thu hồi hơn 15 triệu đồng là số tiền do Rin và Trọng cướp giật trước đó.

Ngọc Văn