Tên cướp tông xe làm 2 người chết đến bệnh viện chữa vết thương trước khi bị bắt

Quảng cáo

Ngày 25/2, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đã bàn giao T.D.D.H (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền. Đây là nghi can chở theo đồng bọn là Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) giật túi xách của đôi nam nữ trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) ngày 19/2.

Làm việc với Công an, H. khai ngày 19/2, chở Tuấn chạy lòng vòng trên một số tuyến đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn, phát hiện đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy có giỏ xác nên áp sát, cướp giật rồi tăng ga tháo chạy.

Hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn, H. quay đầu lại phía sau nói chuyện với Tuấn thì tông trúng xe của anh Trần Văn Trí (32 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế). Tai nạn khiến Tuấn tử vong tại chỗ, anh Trí bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong vào ngày 22/2.

Riêng H. do chỉ bị thương nhẹ nên đã dựng xe, bỏ lại đồng bọn cùng tang vật rồi bỏ chạy về nhà ở phường 5, quận Tân Bình lẩn trốn. Do bị gãy ngón chân bên phải và cơ thể trầy xước nên đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, sau đó trở về trốn tại nhà.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú xác định H. là nghi can gây án và bắt giữ vào chiều 24.2. Vụ việc đang được điều tra.

Ngô Bình