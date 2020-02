Tên trộm nhờ công an trả lại tài sản cho 'khổ chủ'

Quảng cáo

Hôm nay (25/2), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Trương Huy Định (SN 1997, quê ở tỉnh Tiền Giang) 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.



Theo cáo trạng, ngày 5/1/2019, Định làm quen với ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản), trong một quán ăn Nhật ở quận 7 (TPHCM) và biết được nơi ở của ông này ở chung cư Riverside Residence (quận 7).

Ngày 7/1/2019, Định đột nhập nơi ở của ông Masakazu rồi lấy két sắt, máy ảnh cùng một số tài sản khác ra ngoài bằng cửa chính.

Ngày hôm sau, Định mang tài sản về quê ở tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Định dùng máy mài phá két sắt. Trong két có hơn 7.000 USD, 52.000 Yên Nhật và nhiều tài sản, giấy tờ khác. Định đổi 200 USD ra tiền Việt Nam để tiêu xài. Số tài sản còn lại, Định bỏ toàn bộ số vào thùng xốp rồi âm thầm mang đến trụ sở Công an phường Phú Mỹ (quận 7, TPHCM), bỏ đồ vào thùng xe công an cùng tờ giấy kèm mảnh giấy ghi nội dung ‘nhờ công an trả lại tài sản cho ông Masakazu’. Sau đó Định cũng đến công an đầu thú.

Tổng giá trị tài sản Định trộm trị giá hơn 207 triệu đồng. Người bị hại đã nhận tiền bồi thường và số tài sản bị mất không có thắc mắc khiếu nại gì.

Tân Châu