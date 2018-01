TGĐ khách sạn 4 sao tổ chức đường dây mại dâm cao cấp thế nào?

Ngày 5/1, bà Trần Thanh Thủy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Viện vừa phê chuẩn quyết định quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh này về khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt (Bavico).



Ông Sử bị khởi tố tội chứa mại dâm.



Một nguồn tin khác cho hay bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ hành vi của ông Đinh Tiến Sử trong việc cho tổ chức đường dây bán dâm cao cấp cho du khách Trung Quốc tại khách sạn Bavico International (gọi tắt là KS Bavico) ở số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang.



Theo đó, ông Sử cho Nguyễn Văn Hiếu (48 tuổi) cùng một số nhân viên KS Bavico tổ chức bán dâm tại các phòng lưu trú không số từ tầng thứ 8 trở lên của KS này.



Những người bán dâm là các nữ tiếp viên tại các phòng karaoke, spa, massage do Nguyễn Văn Hiếu điều hành. Khách mua dâm phần lớn là người nước ngoài đang lưu trú hoặc sử dụng các dịch vụ tại KS Bavico.





Thời điểm đó, tại tầng 4 KS Bavico còn có 25 nữ tiếp viên đang chờ bán dâm cho du khách nước ngoài.



Khách sạn Bavico- nơi có đường dây bán dâm cao cấp.



Giá mỗi lần bán dâm là 1,8 triệu đồng. Trong đó, phí khách sạn 700.000 đồng, Hiếu hưởng 100.000 đồng, còn lại là của nữ tiếp viên. Ngoài tổ chức bán dâm, Hiếu còn điều hành các nữ tiếp viên phục vụ khách nước ngoài hát karaoke rồi hưởng tiền ăn chia với KS Bavico. Sau nhiều ngày trinh sát, tối 24/10, lực lượng Cảnh sát hình sự với sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa ập vào bắt quả tang ba nữ tiếp viên đang bán dâm cho ba du khách Trung Quốc tại ba phòng không số ở các tầng 8, 23, 29 của KS Bavico. Bước đầu, Nguyễn Văn Hiếu khai việc tổ chức điều hành đường dây bán dâm cao cấp tại KS Bavico đã được ông Đinh Tiến Sử đồng ý, cho bố trí phòng đón khách, thỏa thuận mức tiền phân chia…

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh