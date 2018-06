Thắc mắc giá bia cao, khách bị đánh nhập viện

Ngày 18/6, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang trưng cầu giám định thương tích đối với ông Đỗ Viết Lành (50 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) sau khi nhận được thông tin ông Lành bị một chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Cam Lộ cùng một số người khác hành hung, phải nhập viện điều trị.

Theo đó, vào tối 17/6, ông Đỗ Viết Lành điều khiển xe ô-tô đến tiệm tạp hoá Kim Ánh (xã Cam An, huyện Cam Lộ) để mua thùng bia. Sau khi nghe chủ tiệm báo giá, ông Lành thắc mắc giá bia cao nên giữa hai người xảy ra to tiếng.

Sau đó, chủ tiệm tạp hóa đã dùng tay đấm vào mặt ông Lành và khi ông Lành bỏ chạy thì người này cùng nhiều người khác đuổi theo, vây đánh ông nhiều lần.

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm 17/6 Công an xã Cam Thanh, Cam An và tổ công tác của Công an huyện Cam Lộ đã đến hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Được biết, ông Lành nhập viện trong tình trạng bị gãy 2 chiếc răng, mặt bị sưng phù, một số nơi bầm tím.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Người Lao Động