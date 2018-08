Thản án tại Tiền Giang: 3 người trong gia đình bị giết dã man

Sáng 13/8 công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong toả hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ thảm án khiến 3 người chết, một người may mắn sống sót xảy ra ở ấp 4, xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

Theo người dân, gần 5h ngày 13/8, họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà bà Lê Thị Hoa (SN 1974) nên lao tới ứng cứu. Tại đây họ phát hiện cháu Phan Ngọc Anh (SN 2013) - cháu ngoại của gia chủ đã tử vong dưới gốc dừa trong sân nhà, thi thể Anh được quấn trong chiếc mền. Trong nhà, người dân tìm thấy bà Lê Thị Hoa cùng con gái Định Thị Ngọc Ngân (SN 1994) trong tình trạng đã tử vong.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra. Định Thị Ngọc Ánh (SN 2001) Đây cũng chính là người đã kêu cứu khi hung thủ rời đi. Người sống sót duy nhất trong nhà là con thứ của gia chủ -

Theo thiếu nữ 17 tuổi này, anh rể của mình là Nguyễn Đăng K (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã gây ra thảm án. Nghi phạm này đã giết chết những người trong nhà và bóp cổ mình, tuy nhiên khi phát hiện Ánh chưa chết, K chỉ trói em lại rồi bỏ đi. Được biết, nghi phạm K đã lấy xe máy của chị Ngân và nhiều tài sản trong nhà.

Nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện vụ án mạng. Theo thông tin ban đầu, chị Ngân có chồng trước và sinh bé Phan Ngọc Anh. Sau khi li dị, khoảng 2 năm trước, chị Ngân kết hôn với K. nhưng chưa có con chung. Thanh niên này đã bỏ nghề thú y và hiện đang ở rể bên gia đình vợ.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, chồng bà Hoa hiện không có nhà nên may mắn thoát nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Thịnh

Video: Người Lao Động