Thành lập 15 công ty để bán trái phép hóa đơn 5.000 tỷ đồng

Ngày 13/7, Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Cụ thể vào 9h ngày 9/7, tại Văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam (địa chỉ số 32 Lô 11B Lê Hồng Phong, Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (SN 1994, chỗ ở số 73 Thư Trung, quận Hải An, TP Hải Phòng) có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.

Nguyễn Văn Sức tại cơ quan công an, ảnh: công an cung cấp.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (SN 1981, chỗ ở 280 Trường Chinh, Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Sức đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn. Tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỷ đồng.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương - Phương Linh