Thanh niên 18 tuổi bị hơn chục người truy sát trước bệnh viện

Rạng sáng 18/11, Hồ Văn Hùng (18 tuổi, quê huyện Lâm Hà) và một số người đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (TP Đà Lạt) thăm bạn đang cấp cứu. Ít giờ sau, anh cùng Nguyễn Đặng Lâm Lưu (24 tuổi, ở huyện Đơn Dương) ra về.Vừa ra khỏi bệnh viện, hai thanh niên bị nhóm người lạ mặt lao vào tấn công. Trong quá trình ẩu đả, Hùng bị đâm tử vong tại chỗ, Lưu may mắn chạy thoát. Sau khi gây án, nhóm nghi can rời khỏi hiện trường.Công an Lâm Đồng đã triệu tập khoảng 10 người để điều tra vụ án mạng.

Theo VnExpress