Thanh niên bị bắt khi 'yêu' thiếu nữ nhiều lần

Ngày 5/7, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chỉ Anh (24 tuổi), trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc để điều tra tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3, Anh quen biết với Lành (15 tuổi, đã đổi tên, trú cùng xã) qua mạng xã hội. Nhiều lần gặp gỡ, hẹn hò cả hai nảy sinh tình cảm. Gần 2 tháng quen nhau, Anh nhiều lần đưa Lành về nhà rồi được thiếu nữ đồng ý cho giao cấu.Đầu tháng 6, phát hiện con gái có biểu hiện lạ, gia đình gặng hỏi thì biết chuyện bị nam thanh niên cùng xã quan hệ tình dục dẫn đến có thai. Thiếu nữ kể có khoảng 15 lần "thân mật" với Anh. Sự việc sau đó được gia đình thiếu nữ trình báo cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Anh thừa nhận hành vi đã gây ra.Theo điều 145 của Bộ luật Hình sự 2015, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Với trường hợp phạm tội 2 lần trở lên bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

