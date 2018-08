Thanh niên cạy cửa nhà trộm xe bị 'hiệp sĩ' tóm gọn

Chiều 7/8, Công an phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, cho biết đơn vị này vừa nhận bàn giao từ CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa về một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trong lúc đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã nhận được cuộc gọi từ anh Lương Đặng Hoàng Dũng (sinh năm 1989, ngụ Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương) nhờ hỗ trợ vì bị trộm cạy cửa nhà tại Khu phố Bình Phước, phường Bình Nhậm, Thị Xã Thuận An, Bình Dương.

Đối tượng trộm xe (giữa) bị "hiệp sĩ" mời về công an làm việc

Nạn nhân cho biết, chiếc xe bị mất hiệu Air Blade màu đen bạc, biển số 61C1-195.57. Sau khi nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đã đi tuần tra tại các đường trên địa bàn. Khi “hiệp sĩ” đang đi trên đường Lê Hồng Phong thuộc khu phố 7, phường Phú Hòa thì phát hiện đối tượng khả nghi đang thay biển số xe và gắn biển số khác vào.

Quan sát thấy chiếc xe như miêu tả của anh nạn nhân bị mất, “hiệp sĩ” Hải giả vờ tiến lại gần hỏi mua xe nhưng đối tượng liền bỏ chạy. “Hiệp sĩ” Hải sau đó đã khống chế đối tượng đưa về công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1997, xã Giang Điền, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú khu phố 03, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương). Linh thừa nhận, đã cạy cửa trộm chiếc xe của anh Lương.

Kiểm tra phòng trọ của Linh tại phường Phú Thọ, công an còn phát hiện thêm các đối tượng khác đang tụ tập chơi ma túy liền mời về trụ sở làm việc.

Hương Chi