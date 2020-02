Thanh niên cởi trần xông vào trụ sở công an đâm chết người

Quảng cáo

Trưa nay (12/2), Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho hay đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một dân phòng tử vong.

Trụ sở công an nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Ph (SN 1985, ngụ TP Dĩ An), là dân phòng phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, tối qua (11/2), một thanh niên lạ mặt cởi trần đi vào trụ sở công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Lúc này, anh Nguyễn Thanh Ph đang trực trong trụ sở ra ngăn lại để hỏi lí do vào trụ sở. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ rút một con dao đâm thẳng vào người anh Ph. Anh Ph được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi đâm anh Ph, đối tượng bỏ chạy ra khỏi trụ sở công an vào một quán cà phê đối diện. Khoảng 30 phút sau, khi bị công an bao vây và vận động thì đối tượng đầu thú.

Công an xác định nam thanh niên gây án quê ở tỉnh Đồng Nai nhưng chưa tiết lộ danh tính.

Nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng không có biểu hiện bất thường, không có dấu hiệu ngáo đá. Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.

Hương Chi