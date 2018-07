Thanh niên nghiện ma túy đâm hàng loạt người rồi tự sát

Ngày 17/7, Công an Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ án Giết người và Chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Hoài Thanh (24 tuổi, ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu).Tối ba hôm trước, Thanh bất ngờ dùng dao đâm hai bà cháu hàng xóm thương tích. Khi lực lượng chức năng đến, Thanh tiếp tục đâm một cán bộ bị thương.Thấy vậy, người đàn ông 48 tuổi đến khuyên can Thanh đầu thú, đã bị gã đâm một nhát vào ngực và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.Sau khi gây án, nghi can về nhà đóng cửa cố thủ, dùng dao đâm vào người tự sát nhưng bất thành, bị cảnh sát khống chế.Kết quả xét nghiệm, Thanh dương tính với ma túy.

Theo VnExpress