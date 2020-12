Thanh tra việc quản lý, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Quảng cáo

Theo quyết định, nội dung thanh tra sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2014 đến 31/12/2019); công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2012 đến 31/12/2019).

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị (thời kỳ thanh tra từ 1/1/2011 đến 31/12/2019). Thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng và các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo Nghị quyết 116/NĐ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ. Theo quyết định thanh tra, thời hạn thanh tra diễn ra trong 60 ngày làm việc thực tế, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Trong một diễn biến khác, trước đó, C03 – Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kết luận kiểm tra số 250/KL-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An) và chỉ đạo các sở, ngành cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện 17 dự án bất động sản của 4 công ty tại tỉnh này.

Các công ty gồm: Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam, Công ty CP Phú Gia Khiêm Land và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BĐS Phú Phong. Đây là nhóm công ty thuộc sở hữu của gia đình đại gia bất động sản có tiếng ở Bình Dương.

Dương Lê