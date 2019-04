Thầy giáo bị tố làm nữ sinh có bầu từng mua thuốc tránh thai ép nạn nhân uống

Chị dâu H. cho biết, Trước đây, gia đình đã phát hiện em H. có sử dụng một chiếc điện thoại thông minh hiệu OPPO. Biết điều này, gia đình truy hỏi thì H. cho biết, điện thoại là thầy Việt Anh cho mượn để “thầy hỏi sĩ số lớp”.



Đến ngày 22/4, thấy con em mình có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình gặng hỏi thì bàng hoàng khi H. kể bị thầy giáo "quan hệ nhiều lần. Gia đình đã mua que thử thai về cho H. thử. Phát hiện em có bầu, chị N. tức tốc đưa em H. đến bệnh viện để siêu âm thì kết quả cái thai đã 12 tuần tuổi.

Biết sự việc, thầy giáo Việt Anh cùng gia đình đã đến nhà nữ sinh H. để xin lỗi và xin thương lượng. Thầy Việt Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời muốn được giải quyết vụ việc bằng tình cảm mà không đưa ra pháp luật, nhưng gia đình chị không đồng ý.

"H. không có bố, mẹ thì câm điếc, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em ít chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với người thân. Giờ phát hiện ra sự việc ai cũng đau lòng và thương em. H. kể thầy giáo quan hệ khi em mới học lớp 7 và nhiều lần bắt nó uống thuốc tránh thai, không được kể cho ai biết. Gia đình chúng tôi hiện giờ chỉ mong pháp luật đòi lại cho em sự công bằng”, người chị dâu nói.

Trường THCS số 2 Thượng Hà nơi thầy giáo nhiều lần quan hệ với nữ sinh lớp 8.

Theo lãnh đạo công an huyện Bảo Yên. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm nói ân hận về những việc đã làm khiến bé gái lớp 8 mang bầu. Nghi phạm khai từ đầu năm 2018 nảy sinh tình cảm với học sinh 13 tuổi của mình. Tháng 4/2018, anh ta quan hệ tình dục lần đầu tiên khi thấy H. một mình ở phòng tin học, những lần sau ở phòng học và phòng trực của trường. Việt Anh cấm bé gái không được tiết lộ chuyện này.

Hiện CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ Luật hình sự.

Theo vị này, hiện Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã lấy mẫu ADN thai nhi của nữ sinh để tiến hành giám định và đang đợi kết quả. Công an huyện Bảo Yên khởi tố nam giáo viên này về hành vi dâm ô để cơ quan điều tra tiếp, trong quá trình đợi kết quả giám định ADN từ Bộ Công an.





Quang Lộc