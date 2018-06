Thêm 4 cựu lãnh đạo công ty dầu khí bị bắt giam

TP - Ngày 21/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT (C46) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo các công ty Dầu khí về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355, Bộ luật Hình sự.