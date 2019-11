Thêm đối tượng trốn khỏi trại giam bị bắt

Quảng cáo

Sau 2 ngày siết chặt vòng vây, mật phục, đến 8h ngày 28/11, Cảnh sát phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tóm gọn đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một căn nhà bỏ hoang nằm sâu trong các lô cao su thuộc thuộc địa bàn xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Nam là một trong 2 nghi can trốn khỏi nhà tạm giữ trước đó.

Theo công an Đồng Xoài, sau khi phát hiện hai bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ, lực lượng công an thành phố Đồng Xoài đã huy động các trinh sát hình sự và các lực lượng hỗ trợ chốt chặn các nẻo đường, quyết tóm gọn hai bị can nguy hiểm.

Sau gần 1 tháng truy bắt, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Nam đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Trong 2 ngày 27 và 28/11, các trinh sát đã lên kế hoạch mật phục. Đến 8h ngày 28/11, khi đối tượng Nam đã bị bủa vây, phải chạy trốn vào một căn nhà hoang trong lô cao su, lúc này các trinh sát bất ngờ ập vào, tóm gọn trước khi Nam vừa tung cửa sau định tẩu thoát ra ngoài.

Như báo Tiền Phong trước đó đã thông tin, sáng 3/11, tại nhà giam giữ công an thành phố Đồng Xoài 2 bị can Thạch Minh Nhí và Nguyễn Hoàng Nam đã bỏ trốn khỏi buồng giam. Công an TP Đồng Xoài đã ký 2 quyết định truy nã đối với 2 đối tượng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với 2 bị can trên về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Đối tượng Thạch Minh Nhí trước đó bị bắt vào tháng 3/2019 vì hành vi Lưu hành tiền giả, bị TAND thành phố Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù giam. Đối tượng này còn bị điều tra về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", hiện đang trong giai đoạn điều tra.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam bị bắt vào ngày 12/5/2019 về tội Cướp tài sản và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện đang trong giai đoạn điều tra.

Ngày 12/11 Thạch Minh Nhí bị phát hiện đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nên các lực lượng đã tổ chức vây bắt và tóm gọn đối tượng.

Dương Dũng