Thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong tại hội trại hè

Chiều 12/8, tin từ Công an xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ xô xát trong lúc đi xem hội trại hè, khiến 1 thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình Th. (SN 2002, ngụ đội 10, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 11/8 tại sân bóng xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, em Nguyễn Đình Th. có tới sân bóng Quảng Phú xem diễn văn nghệ hội trại hè 2018 của xã Quảng Phú.

Khi đang xem văn nghệ, bất ngờ giữa Th. và Nguyễn Nam Bắc (SN 2000, ngụ xã Quảng Phú) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Lúc này, Bắc bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm Th. trọng thương. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên thiếu niên 16 tuổi này đã tử vong vào lúc 3 giờ sáng ngày 12/8.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Phú đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an TP Thanh Hóa vào cuộc truy bắt Nguyễn Nam Bắc.



Đến 12 giờ ngày 12/8, nghi phạm Bắc đã bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ. Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.

