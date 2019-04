Thiếu nữ 15 tuổi tử vong trên giường ngủ nghi do bị siết cổ

Tối 25/4, ông Cà Văn Lả - Chủ tịch UBND xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là 1 thiếu nữ 15 tuổi trú tại bản Món.

“Khoảng 12h trưa ngày 25/4, em L.T.C (SN 2004) được người nhà phát hiện đã tử vong trên giường ngủ. Trên đầu nạn nhân có 1 vết chém, đồng thời ở cổ xuất hiện nhiều vết tím nghi do bị dùng khăn siết lại” - ông Lả nói.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Quài Tở đã lập tức chỉ đạo lực lượng công an xã phong tỏa hiện trường vụ việc.

Đáng chú ý, theo ông Lả, ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, các cơ quan chức năng xác định anh L.V.B (SN 1999, anh trai C.) không có mặt tại địa phương.

“Có thể sau khi ra tay sát hại em C., nghi phạm B. đã lập tức bỏ trốn. Lực lượng công an xã, dân quân địa phương đang phối hợp với công an huyện tổ chức truy bắt đối tượng này. Hiện công tác khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành” - ông Lả chia sẻ thêm.

Được biết, ở địa phương, B là người không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang và nghiện ma túy nặng.



việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí